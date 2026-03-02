女優でキックボクサーでもある宮原華音（29）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップ姿を披露した。「久しぶりにドレスアップしてすっごくワクワクしました」と、ドレスアップしたショットをアップ。「普段履かないヒール履くと身が引き締まるし背筋ピンっとなりますね」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「いつもとは違った雰囲気で素敵です」「雰囲気ステキです本当美人さんだ」「大人」「すご