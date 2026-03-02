ノッティンガム・フォレスト戦でプレーするブライトンの三笘薫＝1日、ブライトン（ロイター＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで1日、ブライトンの三笘薫はホームのノッティンガム・フォレスト戦で先発し、後半追加タイムに退いた。チームは2―1で競り勝った。クリスタルパレスの鎌田大地は1―2で逆転負けしたアウェーのマンチェスター・ユナイテッド戦で後半40分までプレーした。