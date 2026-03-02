フライブルク戦で競り合うEフランクフルトの堂安（左）＝フランクフルト（共同）【シュツットガルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで1日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのフライブルク戦で後半18分から出場した。試合は2―0で勝った。フライブルクの鈴木唯人はフル出場。ウォルフスブルクの塩貝健人は敵地のシュツットガルト戦で後半開始から出場した。試合は0―4で完敗した。フライブルク戦を