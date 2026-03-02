トランプ政権によるイラン攻撃を支持したのはアメリカ国民のおよそ4分の1にとどまることが最新の世論調査で分かりました。【映像】アメリカからの攻撃で煙が上がるイラン・テヘランロイター通信がイランへの攻撃が始まった2月28日から3月1日にかけて行った世論調査によりますと、攻撃を「支持する」と答えた人は27％で、「反対する」と答えた43％を下回りました。与党・共和党の支持者の55％が攻撃を支持したのに対し、野党