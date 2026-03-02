「オープン戦、楽天１−０広島」（１日、倉敷マスカットスタジアム）小さく拳を握った。八回２死。広島・大瀬良大地投手が黒川を空振り三振に斬る。「３者連続三振は、自分の柄には合わないですけど。でも、三振を取れたのは自信にしていきたい」。マッカスカー、伊藤裕、黒川をピシャリ。最高の形で任務を終えた。倉敷で、直球の復活を印象づけた。３番手で登板し、七回１死一、二塁。中島へ投じた６球目は、この日最速とな