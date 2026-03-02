[3.1 プレミアリーグ第28節 アーセナル 2-1 チェルシー]プレミアリーグは1日、各地で第28節を開催。アーセナルとチェルシーの“ビッグロンドン・ダービー”は2-1でホームのアーセナルが勝利した。プレミア屈指のビッグダービーマッチ。ホームのアーセナルはスパーズを4発粉砕した第27節と同じスターティングイレブン。一方のチェルシーはDFウェスレイ・フォファナが出場停止、DFマルク・ククレジャがケガで不在とDF陣にやや不