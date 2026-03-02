・ＮＹダウ４８９７７．９２（－５２１．２８） 高値４９２５３．５７ 安値４８６７８．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００６８７８．８８（－２９．９８） ・ナスダック総合指数２２６６８．２１（－２１０．１８） 出所：MINKABU PRESS