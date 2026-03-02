２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５２１．２８ドル安の４万８９７７．９２ドルと４日ぶりに反落した。ソフトウェア関連株や金融株が売られ、全体相場を押し下げた。中東情勢の緊迫化も投資家心理を悪化させ、ＮＹダウの下げ幅は一時８００ドルを超えた。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が