SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が2日までに自身のインスタグラムを更新。春のホワイト・セットアップ姿を披露した。「髪短くなって毎日楽ちんで最高しかもなんか好評で嬉しい春服ともぴったりなの」と白のセットアップ姿の写真をアップ。「可愛すぎるセットアップはMISTREASSの春のテーマにぴったりのアイコンアイテム上下別でも使えるし、夏まで使えるのでおすすめこのモケモケした素材だーいすきな