日本時間2日の取引で、WTI先物価格が上昇し、一時1バレルあたり75ドル台をつけました。前週末より12.4%の上昇で、去年6月以来の高い水準です。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が緊迫化し、原油の供給が滞るとの警戒感が強まっています。