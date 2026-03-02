2日（月）西日本は次第に雨で、強まるところがあるでしょう。＜2日（月）の天気＞北海道の東岸に低気圧が停滞していて、道内では北風が強まっています。根室地方では夕方にかけて暴風に警戒してください。本州付近は高気圧に覆われていますが、西から低気圧が近づいています。九州や沖縄では午前中から雨が降り、激しく降るところがありそうです。昼過ぎには四国でも降り出し、夜にかけては西日本の広い範囲で雨になる見込みです。