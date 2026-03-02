TBSを1月に退社した、元同局アナウンサーの良原安美さん（30）が2日、インスタグラムを更新し「ご報告です！今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と大手事務所セント・フォース入りを報告した。良原さんは、立教大学経済学部経済学科在学中の15年に「ミス立教大学」に選出されたのを機に、翌16年にセント・フォースに所属し、18年にTBSに入社した経緯がある。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れるこ