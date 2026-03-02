体重は増えていないのに、なぜか腰まわりだけ重たい。その違和感の原因は、脂肪よりも“体幹のゆるみ”かもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドプランク】。横から体を支えるシンプルな動きで腹斜筋と体幹を刺激し、腰まわりのラインを内側から整えていきます。１回10秒から始められる手軽さも魅力です。【STEP１】体の軸を整える横向きになり、脚をまっすぐ伸ばします。ひじは肩の真下へ。