東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が2時間6分9秒で日本人2位の全体13位だった。現日本記録保持者の大迫傑（リーニン）と終盤まで競り合うも、あと一歩及ばなかった。昨年10月に所属していた富士通から独立。プロランナーとして臨んだ初マラソンで、2028年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランド・チャンピオンシップ（MGC、2027年