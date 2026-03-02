日本航空（JAL）は、ドーハに足止めされた旅行者に対して宿泊支援を行っている。JALは日本の航空会社で唯一の中東路線となる、東京/羽田〜ドーハ線を運航している。欠航となった3月1日のドーハ発JL50便、ドーハに到着後に足止めとなった2月28日の東京/羽田発JL59便の利用者に対して、宿泊費用を負担する方針。費用請求の上限は、状況に応じて柔軟に対応する見通しだという。すでに、3月4日のドーハ発JL50便までの欠航を決めている