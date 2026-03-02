大切な彼女へのお返しから職場で喜ばれる人気のお菓子まで。ホワイトデーのギフトにおすすめしたい、おしゃれなスイーツを揃えました。素材が活きるパイ菓子やクッキー、華やかなカヌレなど、編集部が実食して厳選した品々。贈る相手の笑顔を思い浮かべながら、特別な一品を選んでみませんか。心ときめく食感と香りの贈りもの。大切に届けたい“ホワイトデーのお返し”ホワイトデーギフトにはもちろん、おやつや手土産にも適したス