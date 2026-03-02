2010年の南アフリカW杯に出場し、欧州移籍も経験した41歳は健在だ。J３の栃木SCに所属するFW矢野貴章。３月１日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節の横浜FC戦では、前節に続きベンチスタートで、３−０で迎えた81分に途中出場する。すると、その５分後だ。左サイドからの攻撃で、巧みな動き出しから西野太陽のパスを受けると、右足で正確なシュートを流し込む。そのまま歓喜のラン。ゴール裏の看板