老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金を繰り下げる予定の人からの質問です。Q：1961年9月生まれ。年金は繰り下げ予定です。夫の扶養に入る場合、月いくらまで働けますか？「1961年9月生まれです。