北朝鮮の国営メディアは、金正恩総書記と実娘の金ジュエ氏が、朝鮮労働党および朝鮮人民軍の幹部らに、第9回党大会を記念した新型狙撃銃（スナイパー・ライフル）を贈る様子を写真で公開した。贈呈式後には、金ジュエ氏がライフルの引き金を引く瞬間の写真、さらに映像も公開された。金正恩氏からすれば北朝鮮の武力のイメージとジュエ氏を重ね合わせ、後継体制をより印象づけるつもりだっただろう。しかし、暴力の象徴である銃を1