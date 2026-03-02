狙った目標を正確にとらえるアイアンのスイングは、どんなところにポイントがあるのか？世界のトッププロが集結した「ベイカレントクラシック」に出場した3選手のスイング写真から学ぼう！ “ゆるやか入射”でピンを刺す世界トップレベルのウエッジショット ザンダー・シャウフェレXanderSchauffele●1993年生まれ、アメリカ出身。178cm、75kg。2015年にプロ転向。2020年の東京五輪男子ゴルフ競技で金メダルを獲得