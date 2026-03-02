テレビ東京の山本倖千恵アナウンサー（26）が2日までに自身のインスタグラムを更新。東京マラソン完走を報告した。1日に東京マラソンが開催された。自身のインスタグラムで「First marathon-DONE！初マラソン無事完走しました」と報告した。「東京をぐるっと自分の足で回る面白さ、海外ランナーの多さ、沿道やスタッフの皆さんの協力、一緒に走ってくれた友人！うまく笑えないほどへとへとになりましたがとっても楽しく終わ