NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月3日放送の第107話では、トキ（髙石あかり）が突然倒れてしまう。 参考：『ばけばけ』はなぜ異色の朝ドラになっているのか“善人”だけにしない物語の特別さ トキがラン（蓮佛美沙子）から英語の勉強のコツを教えてもらった第106話。 第107話では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われたヘブン（トミ&#