私はリンカ。夕食の支度中に夫トシハルが帰宅。いきなり「会社辞めてきちゃった！」と悪びれもせず言い出しました。これには私も怒りが爆発。というのも、相談もなしに突然辞めるのは、今回が初めてではないのです。今回の職場は順調そうだったのに、「モチベーションが上がらない」といつもの言い訳。刺激がないのは安定してるってことなのに……。貯金もないのに無駄遣いばかりして、仕事の続かないトシハルにはもううんざりです