＜インベステック南アフリカオープン最終日◇1日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場し、星野陸也と昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が決勝ラウンドに進出し最終日を迎えた。18位から出た星野は、2バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル2アンダー・43