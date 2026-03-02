将棋の藤井聡太六冠が棋王戦五番勝負の第3局に破れました。これでシリーズ1勝2敗。増田八段が初めてのタイトル獲得に王手となり、藤井六冠は失冠の危機となっています。 【写真を見る】「やってはいけないミスが出てしまった」藤井聡太六冠が棋王戦第３局に敗れるダブル失冠の危機 4連覇を目指す藤井六冠に、2年連続で増田康宏八段が挑戦する棋王戦五番勝負。 1勝1敗のタイで迎えた第3局が、１日に新潟市で行われ、122