【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,977.92 ▼521.28（2/27）NASDAQ：22,668.21 ▼210.17（2/27） 1.概況 27日の米国市場は主要3指数が揃って下落しました。人工知能（AI）への過剰投資懸念やクレジットの懸念が新たに生じたことに加え、地政学リスクの高まりも株式市場の重荷となりました。また、生産者物価指数（PPI）が市場予想を上回る伸びとなり、FRB（米連邦準備制度理事会）の追加利