トランプ米大統領＝1日、フロリダ州（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、対イラン軍事作戦に関する約6分間の新たな動画声明を交流サイト（SNS）で公開した。イランが「文明そのものに対する戦争」を仕掛けたと主張。作戦は「子孫の代へと続く安全を確保するために実施している」と正当化した。大規模な作戦に伴い米兵に死者が出たことに触れ「究極の犠牲を払った真の愛国者を悼むと同時に、彼らが命をささげ