3月7日（土）に故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 "シマユイあまみ"』開催を控えるReoNaが、故郷の奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」。そのYouTubeエディットバージョンが公開された。新曲「結々の唄」の"結々"は奄美大島の"結（ゆい）の精神"から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一