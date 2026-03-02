【本日の見通し】ドル円は中東情勢を受けて不安定な展開が見込まれる 中東情勢を受けて不安定な動きが見込まれる。一部を除いて有事のドル買いが進行。ただ、かつては湾岸戦争時にドル売りとなったように、米国が当事者の有事が、ドル買いだけでない反応を見せることもあり、不安定な動きとなる。一方目立つのは有事のスイス買い。中立国スイスへの資金逃避の動きが見られる。ドル円、スイス円以外ではリスク回避の円買