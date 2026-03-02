柔道の２００８年北京五輪男子１００キロ超級金メダリストで総合格闘家の石井慧（３９）が、風ぼう激変した現在の姿を見せた。２日までに自身のインスタグラムを更新し「日本旅行の最後の日」と題し、東京・銀座を位置情報にタグ付け。歩行者天国の道の真ん中に立ち、記念撮影した。ここ数日、日本に滞在している様子をインスタグラムにアップ。２月２６日の投稿では「１８年ぶりに国士舘大学に行ってきました」と母校へ。続