今年１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサー（３０）が２日、自身のＳＮＳで「セント・フォース」に所属することを発表した。インスタグラムに白と薄ピンクの花の写真を載せ「ご報告です！今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と報告。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉（うれ）しく、穏やかな気持ちです」と記した。そして「ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どう