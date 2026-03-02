アメリカのトランプ大統領は1日、イギリスメディアのインタビューで、イランに対する軍事作戦は「4週間程度」続く可能性があると明らかにしました。トランプ大統領はイギリス・デーリー・メールのインタビューで、先月28日からアメリカとイスラエルがイランに対して開始した軍事作戦について「4週間程度のプロセスだ」と述べ、今後、4週間程度続く可能性があるとの見通しを示しました。また、トランプ氏は今後のイランとの協議の可