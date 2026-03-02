3月2日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、全国各地にある「小京都」のランキング「旅のプロが選ぶ！この春行きたい！全国の小京都ランキングBEST10から出題SP」が放送される。「小京都」＝「京都らしい歴史的・文化的風情を色濃く残す地方都市・町」、いわゆる“京都らしさ”が残る町の中から、旅のプロがオススメする場所をランキング形式で紹介するこの企画。はたしてどんな「小京都」がランクインするのか？