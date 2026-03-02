２日の東京株式市場はリスク回避ムードの強い地合いを余儀なくされそうだ。日経平均株価は５日ぶりに反落し、５万８０００円台前半まで水準を切り下げる場面が想定される。前週末の欧州株市場は高安まちまちで主要６００社の株価で構成されるストックス・ヨーロッパ６００指数は反発したものの、ここ最高値更新基調が続いていたフランスのＣＡＣ４０は４日ぶりに反落。また、ドイツのＤＡＸもわずかながら軟調で３日