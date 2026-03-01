閉塞性動脈硬化症と診断され、「介護保険は使えるのだろうか」「どのような状態なら対象になるのか」と疑問や不安を感じる方は少なくありません。 本記事では、閉塞性動脈硬化症と介護保険の関係について、以下の点を中心に解説します。 閉塞性動脈硬化症の基礎知識と介護保険を利用できる条件 介護保険を利用するまでの流れと注意点 閉塞性動脈硬化症の予防と悪化防止 介護保険と閉塞性動脈硬化症の関係を理解し、利用を