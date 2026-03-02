住民の健康状態には都道府県ごとに大きな差がある。健康寿命で1位の静岡県と、平均寿命ワースト1位の青森県。その差は、毎日の食事から生まれているのではないかと医師の筆者は指摘する。各地の病気と食事に関するデータを基に、食習慣の違いを探る。※本稿は、医師の鎌田 實『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』（エクスナレッジ）の一部を抜粋・編集したものです。心筋梗塞が少ない山梨県民は朝メシにまぐろを食べている食文化には