◇米男子ゴルフ下部ツアーアルゼンチン・オープン最終日（2026年3月1日アルゼンチンジョッキークラブ＝6836ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、25位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は7バーディー、2ボギーの65と伸ばし、通算14アンダーで15位に入った。50位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの72とスコアを落とし、4アンダーで64位に終わった。