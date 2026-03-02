俳優の杉浦太陽（44）が2日までに自身のインスタグラムを更新。休日オフショットを公開した。「天気が良かったのでピクニック気分で釣り」と書き出した杉浦。妻・辻希美と息子との3ショットをアップした。「コアがめっちゃ上手に釣れました」と息子の腕前をアピール。「やっぱ釣りって最高」と添えた。