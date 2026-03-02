筆者が子どもの頃、友達の家の立派な七段飾りを見て、羨ましく思っていました。しかし、ある大人のひと言で、その価値は少しずつ変わっていきます。大人になって気づいた、思い出の雛飾りに込められていた本当の贅沢とは。 我が家のお雛様 子どもの頃、我が家のお雛様は母の手作りでした。空き瓶やハギレ、リボンを使い、毎年少しずつ形を変えながら作ってくれていました。今思えば、かなり創意工夫を凝らしていたと思います。