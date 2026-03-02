お笑いコンビ・ピンクの電話の清水よし子が2月26日、自身のインスタグラムを更新。タレント・片岡鶴太郎との2ショットをアップした。 【写真】変わってる？女優モードのよっちゃん変貌遂げたヨガ生活の鶴太郎が迫力ありすぎ 清水は映画「愛の道草」のクランクインで久々に鶴太郎に会ったことを報告。清水が出演する「愛の道草」は主演がナイツ・塙宣之、ヒロインに女優・壇蜜。片岡は壇蜜演じる由香里の兄を演じる。