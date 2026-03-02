アントワープはシント=トロイデンに1-0で勝利したベルギー1部ロイヤル・アントワープは現地時間2月28日、リーグ第27節でシント＝トロイデンVVと対戦し、1-0で勝利を収めた。GK野澤大志ブランドンは先発フル出場を果たし、無失点での勝利に大きく貢献。現地メディア「GVA」から10点満点中「7」の高評価が与えられている。試合は後方の守備が安定していたこともあり、野澤が立て続けに守備対応を迫られる展開ではなかった。それ