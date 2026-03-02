京都の高卒ルーキーMF尹星俊のプレーに注目京都サンガF.C.は2月28日、明治安田J1リーグ第4節でサンフレッチェ広島と対戦し、2-1で勝利した。この試合で先発出場した高卒ルーキーのMF尹星俊（ユン・ソンジュン）が見せたプレーに、「ゾクゾクした」「本当に有望」など称賛の声があがっている。昨年8月に下部組織からトップチーム昇格を果たした尹星俊は、第3節のアビスパ福岡戦で先発出場し、プロデビューを飾った。続く第4節の