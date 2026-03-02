川崎の大関友翔「もっといい選手にならなきゃいけないなと思いました」川崎フロンターレは3月1日、J1百年構想リーグ第4節で水戸ホーリーホックとホームで対戦した。試合は2点ビハインドから後半アディショナルタイムに土壇場で追い付き、2-2からのPK戦の末に勝利。今季初先発となったMF大関友翔は、「まだまだ自分の実力が足りないなというのも感じました」と語った。「個人としてはすごく課題が残った試合にはなりました」202