昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）の最新ショットにファンから絶賛の声が殺到している。昨年９月に２０周年を迎えた「ＡＡＡ」のファンイベントにメンバーの與真司郎、末吉秀太とともに出席した宇野。２日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＳｔａｇｅＬｏｏｋｉｎ名古屋＃ＡｌｌｗａｙｓＡｌｌＡｒｏｕｎｄ明日は神戸！！全力でお待ちしてます」とコメント