◆米大リーグオープン戦カブス１―５ホワイトソックス（１日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手（３２）が１日（日本時間２日）、本拠のホワイトソックスとのオープン戦で２度目の先発登板し、２回２／３を３本塁打含む４安打３失点で敗戦投手となった。三振は１で４７球を投げて降板した。１回１死から２番のケーロに２球目の９４マイル（約１５１キロ）の高めの直球を左中間スタンドにたたき込まれ
