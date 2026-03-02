日本航空（JAL）グループの中長距離LCC（格安航空会社）ZIPAIRが2月26日、全機・全路線で衛星インターネットサービス「Starlink」の無料提供を開始すると発表した。現地時間2月28日、米フロリダ州のオーランド国際空港発、成田国際空港行き直行便に搭乗し、実際にその通信環境を体験した。【動画】CANDY TUNE 遊覧飛行企画、3月2日にライブ配信同社では、日本を含むアジア圏から史上初となるオーランド直行チャーター便（往路4