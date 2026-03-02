俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）の第9話がきょう2日に放送される。それに先立って、九条まゆを演じる松井玲奈がコメントを寄せた。【場面カット】手を負傷した様子の天童（宮沢氷魚）本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあ