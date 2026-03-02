厚生労働省は26日、2025年の人口動態統計の速報値を公表した。年間出生数は70万5809人で、速報値としては10年連続で過去最少を更新した。そんな中、東京都は9年ぶりに増加へと転じた。少子化に歯止めをかけるヒントはあるのか、26日放送のテレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」で解説した。 東京都は子育て支援として、保育料の無償化や18歳までの子ども一人あたり月5000円支給するなどしてきた。その政策をけん引し