リヴァプールは1日に行われたプレミアリーグ第28節でウェストハムを5-2で撃破。チームにとって最高の勝利だったが、このゲームでもフル出場したFWモハメド・サラーにゴールは生まれなかった。昨季はリーグ戦だけで29ゴール18アシストと圧巻の成績を残したサラーだが、今季はここまで20試合に出場して4ゴール6アシストと数字が大きく落ちている。33歳を迎えているとはいえ、昨季からここまで一気に数字が落ちるとはサポーターも予想