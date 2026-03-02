2026W杯まで残り3ヶ月ほどとなり、選手たちもそろそろW杯を意識し始める頃だ。選手によっては、怪我からのリカバリープランを変える者もいる。バルセロナ専門メディア『Barca Universal』が注目したのは、先日のトレーニングで太腿の筋断裂を負ったオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングだ。同メディアは、デ・ヨングが怪我からのリカバリーにおいて1％もリスクを取る考えはないと伝えている。そこにはW杯への意識があり、W杯出場